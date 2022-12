Furti in Sabina | paura a Castelnuovo di Farfa | FOTO

Leggi su sabinaonline

(Di sabato 10 dicembre 2022) di Giuseppe Manzo RIETI – La comunità del borgo didiè scossa da una serie diin appartamenti. Nell’agosto scorso si trattò di due, avvenuti in modo quasi contemporaneo, ai danni di due anziane vedove, mentre esse e una buona parte del paese erano in chiesa e poi in processione, durante una tradizionale festa religiosa. In questi ultimi giorni iin serie sono ripresi ai danni, in questo caso, di ben tre appartamenti. Tra le vittime questa volta non solo anziani soli ma anche giovani. Mentre i Carabinieri indagano su questa tipologia di reato, sempre più frequente in, i cittadini didisono sgomenti, ma ora anche più attenti e pronti a reagire ad una serie diche ...