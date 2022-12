Francia-Marocco | semifinale Mondiali calcio 2022 | programma | orario | tv | probabili formazioni | streaming

Leggi su oasport

(Di sabato 10 dicembre 2022) Labatte l’Inghilterra (2-1) nell’ultimo quarto di finale aidie raggiunge inil sorprendente(reduce dalla clamorosa vittoria contro il Portogallo per 1-0). I transalpini e la nazionale africana si sfideranno mercoledì 14 dicembre alle ore 20:00 al Al Bayt Stadium di Al Khor (Qatar): in palio ci sarà l’ultimo atto di questa rassegna iridata contro la vincente di Croazia-Argentina. La partita trasi potrà vedere in diretta tv su Rai 1 e in direttasu Rai Play. OA Sport vi offrirà invece la DIRETTA LIVE scritta dell’intero incontro.: ilha riscritto la storia. ...