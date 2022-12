Francia | dal 2023 contraccezione gratuita per tutti gli under 25

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 10 dicembre 2022) I cugini francesi stanno investendo molto sulla sessualità dei più giovani. Infatti, in, dal, i preservativi saranno gratis per i giovani di età compresa tra i 18 e i 25 anni. Per le donne fino a 26 anni di età la pillola sarà, mentre la pillola del giorno dopo sarà gratis per tutte. Infine, saranno gratis sempre fino ai 26 anni di età, i test per le malattie sessualmente trasmissibili. La politica di prevenzione di Macron Questo è quanto ha stabilito Emanuel Macron giovedì in un video pubblicato via Twitter ad Alicante, Spagna. Cos facendo rende omaggio a quella che ritiene ” politica molto buona di prevenzione per permettere ai giovani di proteggersi”. Riportiamo alcuni estratti del suo discorso. La “salute sessuale” dei giovani è un “vero tema” da prendere sul serio. Il presidente ha evocato, tra l’altro, la ...