(Di sabato 10 dicembre 2022) È dispari il destino di alcuni figli d’arte: difficilmente pareggeranno i padri ma sempre ai padri si rapporteranno., 52 anni, si dedica nella medesima città allo stesso lavoro di Mario “re della”, voce del popolo-popolo che non passa di moda perché non è stato moda, ma emblema, guappo buono, il portuale che s’innalza da sé e conquista il mondo, capace ieri oggi e domani di stuzzicare snobismo o commuovere con la sola evocazione del suo. Ei fu par excellence ’O Zappatore, di cui rimettiamo l’inutile difesa poiché sgorgato dalla penna di un poeta come Libero Bovio (figlio del filosofo Giovanni, lui sì che si smarcò vivendo di giornalismo e versi).anziché darsi al rap o al rock ha scientemente proseguito sulla scia paterna per rimanere ...

Il Foglio

'Sono onorato che artisti del calibro di Nello Amato enon solo abbiano accettato di cantare dei miei brani, ma addirittura abbiano voluto che li cantassi con loro - continua Cosimo '...Le squadre maschili giallorosse erano così composte:Delfino, Marco, Matteo Lontani e Manuele Merendi per quanto riguarda la squadra 1; Samuele Contessi, Tommaso Mazzotti e Gioele ... Francesco Merola: “La sceneggiata rinascerà nel nome di mio padre” E’ online e su tutti i digital store il singolo che denuncia "l'indifferenza metropolitana e del mondo della musica per i senzatetto e per le tematiche sociali in generale" .... Per Natale 7 eventi dal 9 dicembre al 6 gennaio 2023. Sette spettacoli dal 9 dicembre all’Epifania, tra sceneggiate, concerto di Capodanno della Nuova compagnia di canto popolare, serata di omaggio ...