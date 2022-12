Formazioni ufficiali Fiorentina-Rapid Bucarest | International Cup 2022

(Di sabato 10 dicembre 2022) Ledi, match valido per l’Internacional Cup. Seconda amichevole in Romania e seconda sfida nel triangolare che vedrà i viola impegnati con Borussia Dortmund e. Calcio d’inizio alle ore 15. Queste le scelte dei due tecnici.: Gollini; Kayode, Quarta, Igor, Terzic; Duncan, Benassi; Distefano, Barak, Amatucci; Kouamé.: in aggiornamento SportFace.

