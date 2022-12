Flat tax | lite Sisto-Tamburini Sole 24 Ore a La7 “Difendiamo partite Iva” “Lavoratori dipendenti e pensionati sono figli della serva? Inaccettabile”

(Di sabato 10 dicembre 2022) Botta e risposta a “Coffee break” (La7) tra il direttore del24 Ore, Fabio, e il viceministroGiustizia, Francesco Paolo, sullatax prevista dalla manovra del governo Meloni solo per leIva.esprime molte perplessità sulla nuova legge di Bilancio: “In Italia abbiamo un record negativo, ovvero un’evasione massiccia dell’Iva. E non soltanto dell’Iva. L’Italia è un eldorado per l’evasione. Questo provoca delle distorsioni inaccettabili: chi paga le tasse, cioè gli imprenditori onesti, ie i, ne paga troppe, tra l’altro in un Paese dove l’evasione fiscale ammonta a oltre un centinaio di miliardi all’anno. Questo è ...

In questa logica si collocano l estensione del regime forfettario fino a 85.000 euro di ricavi, l introduzione dellaincrementale, la riduzione dal 10 al 5 per cento dell aliquota 'piatta' ...Azione/Italia Viva, hanno depositato, tra i vari, testi per il "sostegno ai giovani, la riduzione della politica fiscale e contributiva" e poi per "sopprimere la norma che prevede la...Dopo la legge di Bilancio il governo Meloni vuole varare una riforma fiscale complessiva per abbattere il carico su famiglie e imprese: ecco gli obiettivi e chi verrebbe favorito maggiormente.Quanto cambieranno i redditi degli italiani con la legge delega fiscale Secondo le ipotesi oggi in campo, le politiche attivate tra legge di bilancio e previsioni del 2023 alzeranno da 150 a 3.640 eu ...