Firenze | ai giardini di Campo di Marte l' iniziativa contro il bullismo - Cronaca - lanazione it

LA NAZIONE

Appuntamento il 12 dicembre: protagonisti gli alunni della Dino Compagni che hanno partecipato al progetto mirato della polizia ...Appuntamento lunedì 12 dicembre: protagonisti gli alunni della Dino Compagni che hanno partecipato al progetto mirato della Polizia ... Firenze, ai giardini di Campo di Marte l'iniziativa contro il bullismo Appuntamento il 12 dicembre: protagonisti gli alunni della Dino Compagni che hanno partecipato al progetto mirato della polizia municipale ...La 46a edizione del CHRISTMAS BAZAAR, organizzata da AILO - The American International League of Florence ODV con il Patrocinio del Comune di Firenze, si svolgerà mercoledì 7 dicembre (dalle 15.00 all ...