Fioretto Femminile vincente | Volpi trionfa a Belgrado nella gara individuale

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 10 dicembre 2022) La scherma italiana continua a collezionare successi in Coppa del Mondo. Dopo la vittoria di Tommaso Marini a Tokyo (leggi qui), può sorridere anche ilazzurro grazie al trionfo di Alicee il terzo posto di Francesca Palumbotappa inaugurale del circuito a, numero 2 del ranking mondiale, ha battuto 15-12 la coreana Sena Hong e 15-10 la giapponese Yuzuha Takeyama, poi ha vinto i due derby contro Elena Tangherlini e Erica Cipressa con il punteggio di 15-6. In semifinale la senese ha battuto Francesca Palumbo 15-8 raggiungendo così l’ultimo atto contro la campionessa europea Leonie Ebert. In finale la tedesca si è portata in vantaggio 6-3, ma ha poi subito una rimonta inarrestabile dell’azzurra che ha messo a segno 12 stoccate di fila e si è ...