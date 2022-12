Fiorentina | ok il doppio confronto con Borussia e Rapid | arrivano due successi

(Di sabato 10 dicembre 2022) Per ladi Italiano sono arrivate due vittorie nelamichevole controDortmund eBucarest Doppia vittoria per ladi Vincenzo Italiano, che nel triangolare giocato a Bucarest si è imposta per 2-0 sulDortmund e per 3-0 sulBucarest. Gare giocate in due tempi da 30 minuti, con Mandragora e Bonaventura marcatori nel primo test, mentre contro i rumeni hanno deciso Kouamé e la doppietta di Benassi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

