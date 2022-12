Fifa 23 Gonçalo Ramos Fenomeni Mondiali

Sfortunato contro l'Uruguay, perché per millimetri vede sfumare un gol che in un primo momento lagli aveva attribuito - vallo a spiegare, a chi vive per i record, che il Portogallo poi ha vinto ...... l'élite planetaria è rappresentata abbastanza fedelmente: delle prime otto del rankingne ... Per la Francia l'infortunio di Benzema è un'opportunità Portogallo - Svizzera 6 - 1:Ramos fa ...