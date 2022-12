Festa dei marocchini fuori controllo | un accoltellato alla gola

Leggi su iltempo

(Di sabato 10 dicembre 2022) Circa 5.000 tifosi del Marocco sono scesi in strada a Milano al triplice fischio che ha sancito il successo della nazionale ai quarti di finale contro il Portogallo. A margine deida un fendente verosimilmente sferrato, nel contesto di una lite, da altro cittadino straniero. L'uomo è stato portato in codice rosso all'ospedale Policlinico. In vari quartieri della città gruppi di tifosi hanno festeggiato, mentre circa tremila persone sono confluite in corso Buenos Aires, prevalentemente all'altezza di piazza Oberdan, controllati dal dispositivo di ordine pubblico predisposto dQuestura e composto da contingenti della Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza mentre la Polizia Locale gestisce il traffico veicolare nelle zone interessate. Anche in piazza Duomo, si registra la presenza di qualche centinaio di tifosi che pacificamente ...