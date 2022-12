Fagioli incanta una big di Serie A | affondo che fa tremare la dirigenza

Leggi su juvedipendenza

(Di sabato 10 dicembre 2022) Nicolòè un giocatore dalla classe davvero unica e sopraffina, per questo motivo stanno aumentando le pretendenti al ragazzo. Una delle più belle rivelazioni della Juventus in questa stagione è stato indubbiamente Nicolò, con il talento ex Cremonese che sta ampiamente mettendo in evidenza tutta la sua grandissima classe, per questo motivo sono in molti che lo vorrebbero acquistare. LaPresseLanciare i giovani è sempre stato il grande sogno di tutte le grandi squadre, perché questo dà l’opportunità di poter sviluppare sempre di più il settore giovanile e soprattutto non spendere cifre esose per acquistare nuovi giocatori. In questa stagione la Juventus ha sicuramente della propria parte un vero e proprio campioncino come Nicolò, uno dei trequartisti più interessanti di tutto il panorama calcistico italiano. Dopo ...