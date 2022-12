F1 | Max Verstappen | “Il secondo titolo è stato gratificante per come abbiamo lavorato con la squadra”

Leggi su oasport

(Di sabato 10 dicembre 2022) Soddisfazione e orgoglio: sono questi i sentimenti che albergano nell’animo di Max. L’olandese della Red Bull si è laureato per la seconda volta consecutiva campione del mondo in F1. Una stagione straordinaria nella quale il neerlandese ha vinto ben 15 GP, stabilendo un nuovo primato da questo punto di vista, citando i 13 successi in un anno dei tedeschi Sebastian Vettel e Michael Schumacher. Una stagione che ha rasentato la perfezione per lui, mettendo in mostra una qualità nella gestione delle gare assolutamente fuori dal comune. In questo contesto, il feeling con la vettura e il team èdeterminante per centrare l’obiettivo e soprattutto reagire ai problemi di affidabilità della RB18 nei primi tre round iridati. Presente al FIA Prize Giving 2022, svolto a Bologna, Max ha commentato la propria annata ai microfoni di Sky Sport, ...