Evitiamo una brutta figura all' Italia | il messaggio chiaro di La Russa | cosa chiede

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 10 dicembre 2022) "Auspico che lo spirito del Teatro alla Scala ispiri tutte le forze politiche ad impegnarsi per evitare di arrivare, malgrado i tempi brevissimi, all'esercizio provvisorio di bilancio". L'appello lo lancia, sul Corriere della Sera, il presidente del Senato, Ignazio La: "Non entro nel merito del provvedimento - aggiunge - Ma credo sia quello lo spirito giusto da ritrovare non per il bene del governo, ma per evitare unaall'". Poi su tanti emendamenti, anche della maggioranza dice: "È sempre stato così. È quello il momento in cui le forze politiche e i singoli parlamentari sperano che possano essere accolte le loro istanze. Ma, visti i tempi, mi auguro che prima dell'aula ci sia un ragionevole accorpamento, magari figlio del confronto. E poi le regole del Senato aiuteranno la celerità". Ma un ...