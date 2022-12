Evasione Iva in Italia | Crosetto disintegra la sinistra | Sapete qual è la cosa curiosa?

'Leggo molte polemiche sul record italiano per l''. Guido Crosetto interviene a gamba tesa sulla questione più discussa nell'ultima settimana. 'La cosa curiosa - cinguetta su Twitter il ministro della Difesa - è che sono polemiche che ...L'analisi di Crosetto è tranchant: "Leggo molte polemiche sul "record" italiano per l'. La cosa curiosa è che sono polemiche che arrivano da parte di chi ha governato negli ultimi 10 anni,...Record italiano per l’evasione dell’Iva, ma la sinistra pensa a criticare chi governa da 50 giorni: tranchant il ministro della Difesa ...No al cash, no al nero, no all'evasione. E sì – sì! – a un'uniformità fiscale che faccia diventare l'Europa, almeno dal punto di vista economico, una vera ...