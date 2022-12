Eva Kaili | trovati «sacchi di banconote» a casa dell' europarlamentare che difendeva il Qatar

Solo la scorsa plenaria, quella di novembre, la vicepresidente del Parlamento europeo,, (S&d), ora in stato di fermo nell'ambito di un'inchiesta per la corruzione dal Qatar, difendeva i progressi del Paese del Golfo nell'ambito dei diritti in vista dei Mondiali di calcio in ...Ha passato la prima notte in stato di detenzione, la vicepresidente del Parlamento europeo fermata ieri, 9 dicembre, a Bruxelles . A casa sua, infatti, sarebbero stati ritrovati sacchi pieni di banconote. Ne ha dato notizia il quotidiano ...“Sacchi di banconote” sono stati trovati nel corso delle perquisizioni della polizia giudiziaria nella casa della vice presidente dell’Eurocamera Eva Kaili, che quindi è stata arrestata. Lo riporta il ...Kaili è stata espulsa dal partito Pasok per decisione del presidente Nikos Androulakis. Il gruppo dei Socialisti e Democratici l’ha sospesa. Nella sua casa sacchi di banconote per favorire il Qatar ...