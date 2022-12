Eva Kaili | chi è la vice - presidente dell' Europarlamento arrestata per corruzione

Ha passato la prima notte in stato di detenzione, la vicepresidente del Parlamento europeo fermata ieri, 9 dicembre, a Bruxelles . A casa sua, infatti, sarebbero stati ritrovati sacchi pieni di banconote. Ne ha dato notizia il quotidiano ...Lo precisa l'europarlamentare, per il quale lavora Francesco Giorgi , l'ex assistente parlamentare di Antonio Panzeri e compagno della vicepresidente del Parlamento, fermato ieri dalle ...Kaili è stata espulsa dal partito Pasok per decisione del presidente Nikos Androulakis. Il gruppo dei Socialisti e Democratici l’ha sospesa. Nella sua casa sacchi di banconote per favorire il Qatar ...Expo 2030, Riad entra in corsa contro Roma. E in un momento come quello odierno non c'è da stare tranquilli. E' di ieri ...