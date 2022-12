Effetto immediato” Eva Kaili sospesa dal ruolo di vicepresidente del Parlamento Ue

(Di sabato 10 dicembre 2022) Nessuna destituzione, per il momento, per Evadaleuropeo: Roberta Metsola procede con la sospensione di ogni potere

Alla luce delle indagini giudiziarie in corso da parte delle autorit belghe, la presidente Roberta Metsola ha deciso di sospendere contutti i poteri, compiti e le deleghe di Eva Kaili nella sua qualit di vicepresidente del Parlamento europeo. Lo fa sapere il portavoce della presidente ...... i cui vertici, attraverso la commissione di garanzia della Federazione del Belgio del Pd, hanno già disposto la "sospensione cautelare, con, di Francesco Giorgi, tra i fermati nell'...La decisione con effetto immediato è stata presa dalla presidente Roberta Metsola. Alla luce delle indagini giudiziarie in corso da parte delle autorità belghe, la Presidente Roberta Metsola ha deciso ...Dopo il terremoto al Parlamento Ue che ha visto coinvolta in una vicenda di tangenti e corruzione anche la vicepresidente Eva Kaili e "viste le indagini ...