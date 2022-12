' Ecco come Draghi conquistò la Bce' | Roberto Napoletano nel suo nuovo libro racconta l' ascesa dell' economista ai vertici della banca

(Di sabato 10 dicembre 2022) Un Premier che vuole essere trattato alla pari, capace di ascoltare tutti ma anche di prendere in autonomia decisioni non facili; e poi un tecnico - oggi anche politico - integerrimo e di grande ...

Milano Finanza

Cosìsarebbe ingiusto non riconoscere il lavoro diplomatico fatto dall'allora premier italiano, Silvio Berlusconi, con gli altri capi di governo, uno a uno, per sostenere la candidatura italiana.Alcune volte, tuttavia, il defunto non ha parenti in grado di provvedere ai funerali;chi paga ... leggi anchel'erede può evitare di pagare i debiti del defunto senza rinunciare all'eredità ... Cdp formato Europa. Ecco come sta cambiando il volto della spa del Tesoro - MilanoFinanza.it Gigi D’Alessio di nuovo all'altare A quasi un anno dalla nascita del quinto figlio, Francesco, il cantante napoletano sarebbe pronto a sposarsi ancora una volta. Stando a ...Politica - Ecco le invenzioni che combattono la tecnologia di riconoscimento facciale che si sta diffondendo nelle nostre società mettendo a rischio le .... Anche se gli Stati e le multinazionali ti ...