Drusilla Foer inarrestabile dopo Sanremo E svela | “La mia fantasia erotica ricorrente? Enrico Mentana”

(Di sabato 10 dicembre 2022) “La mia. Mi piace perché è simpatico, sa farmi ridere”. È unapiù imprevedibile del solito quella che si racconta al Corriere della Sera alla vigilia della seconda edizione del L’almanacco del giorno, il preserale di Rai2 al via da lunedì 12 dicembre. Come sempre il confine tra il vero e il verosimile quando parla laè una linea sottilissima, visto che a raccontarsi è sempre il personaggio e non la persona, ovvero l’attore Gianluca Gori, che dal 2011 incarna questa vecchia signora colta e aristocratica nata per caso sui social, diventata un personaggio culto di nicchia e poi sdoganata al grande pubblico grazie ad Amadeus nel2022. Il confine è ...

interverrà per presentare la 2edizione di '- l'Almanacco del giorno dopo', in onda su Rai2 da lunedì al venerdì alle ore 19.50. Spazio alla musica con Fabrizio Moro che si ...In studio Mara porta. La conduttrice presenterà il suo ritorno sul piccolo schermo di lunedì 12 dicembre su Rete 2 alle 19.50 con il suo Almanacco di, rivisto e riproposto in ...L’artista toscana torna, per il secondo anno consecutivo, alla conduzione di “Almanacco del giorno dopo”. Il programma, ispirato ad un grande successo del passato, sarà arricchito con nuovi spazi ed ...Il lusso vero è qualcosa di cui puoi liberarti in qualsiasi momento». Il Corriere della Sera intervista Drusilla Foer, pseudonimo e alter ego di Gianluca Gori, attore e regista teatrale. Nato a ...