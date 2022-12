Dopo l' ultimo rigore Argentina-Olanda | quello che nessuno ha notato | foto-scandalo | Guarda

(Di sabato 10 dicembre 2022)che è accaduto incontinua a far discutere. A quanto pare la sportività è rimasta negli spogliatoi. I giocatori dell'per tutta la durata dei calci dihanno costantemente disturbato i giocatori dell'Albiceleste che da centrocampo hanno percorso i metri che li separavano dal dischetto in area. Una pratica portata avanti per tutti e cinque i rigoristi dell'che hanno dovuto controllare la pressione e la rabbia mentre si accingevano a battere i rigori. Ma a quanto pare, all'penalty,decisivo realizzato da Lautaro Martinez, qualcosa è andato per il verso sbagliato e la situazione si è rovesciata. Nel senso che gli argentini hanno dato sfogo alla rabbia repressa passando però questa ...

...l'battitore dell'Olanda, Luuk De Jong , gli sussurra qualcosa per provocarlo. Martinez non abbocca al tranello e riesce comunque a segnare il penalty che porta l'Argentina agli ottavi.la ...Un'altra nuova concorrente è Manuela Villa,che il suo nome era stato dato per certo anche per ... Quest'ha confermato l'ingresso dell'attrice con queste parole: 'Quanti altarini cadranno'.Paura a Dresda, in Germania, dove stamattina un uomo ha prima ucciso una donna e poi si è barricato nel centro commerciale del centro città con degli ostaggi. Dopo circa due ore ...Nel post partita di Olanda-Argentina, Messi se l’è presa con un giocatore olandese durante le interviste con le tv: ecco cosa è successo Innanzitutto, dopo aver trasformato il rigore del momentaneo ...