Donne e sport | la ricetta della lunga vita passa per l’attività fisica Tra benefici di salute e sociali

(Di sabato 10 dicembre 2022) Lo: elisir diper tutti e a tutte le età. Ma lelo praticano meno degli uomini. Il gap fra i due sessi aumenta in modo significativo con ilre degli anni. E i motivi sono tanti: il carico degli impegni familiari, lavorativi e un retaggio culturale duro a morire. Questo e molto altro al centro del 67° congresso NazionaleSocietà Italiana di Gerontologia e Geriatria (Sigg) in cui si è parlato soprattutto di longevità declinata al femminile. Testimonial d’eccezione all’apertura del summit nazionale, la sciatrice fondista Manuela Di Centa, la schermitrice Elisa di Francisca, la marciatrice Antonella Palmisano, e Silvia Salis, tiratrice del martello e vicepresidente vicario del Coni. Quattro grandi campionesse olimpiche da cui è partito un appello per ...