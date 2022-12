Donatella Versace | la sorella di Gianni e Santo | “Gli abbiamo dedicato la prima collezione”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 10 dicembre 2022) La famigliaè sinonimo di eccellenza in ambito di moda, a livello nazionale e non solo. Maha decisamente ampliato i suoi orizzonti, decidendo di occuparsi non solo degli affari di famiglia: si èalle sue più grandi passioni, sino a tuffarsi in politica. Scopriamo qualcosa in più sulla sua carriera e la sua vita privata.è una rinomata stilista italiana che svolge da sempre un ruolo fondamentale nell’omonima azienda di famiglia, fondata dal fratello Giovanni Marianel 1978. La classe 1955, considerata una delle stiliste più ricche al mondo, con un patrimonio vicino ai 400 milioni di dollari, ricopre un incarico di assoluta importanza per quanto concerne la definizione dell’immagine della Maison ...