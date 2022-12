Domenica al ‘Tre Fontane’ la sfida tra le regine del calcio italiano | è tutto pronto per Roma-Juventus

Leggi su seriea24

(Di sabato 10 dicembre 2022) Èper la terzastagionale tra, le squadre che hanno dominato gli ultimi anni del calcio femminile italiano e che stanno dando lustro al movimento anche in Europa. Le giallorosse cercano la prima vittoria in campionato contro la Vecchia Signora e sognano la fuga. Ma le campionesse d’Italia non mollano e cercheranno di vendicare la sconfitta subita poco più di un mese fa in Supercoppa per dare continuità al prezioso successo ottenuto nel derby d’Italia e proseguire così l’inseguimento alle capitoline, staccate al momento di 6 punti. I ko subiti in settimana nelle trasferte di Champions League non hanno minato l’entusiasmo delledella Serie A TIM, che prima di lanciare l’assalto ai quarti di finale della massima competizione europea sono pronte a ...