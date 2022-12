Diritti umani | Noury | “In Italia brutti segnali sulle libertà”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 10 dicembre 2022) Riccardo, portavoce di Amnesty, come stiamo messi con i? “È stato un anno segnato dalle guerre: quella russa contro l’Ucraina, quella etiope tra governo federale e governo tigrino. Un anno segnato anche da una fortissima repressione in Iran di cui vediamo le conseguenze. In Afghanistan ne vediamo un po’ meno eppure il coraggio delle attiviste è straordinario, il loro modo di reagire a una repressione furibonda ha molto da insegnarci”. E in, come stiamo? “Noi come Amnesty avevamo ammonito durante campagna elettorale che non si doveva tornare indietro sui. Il pericolo da noi è quello. Siamo dovuti intervenire in diverse occasioni rispetto a dichiarazioni o politiche preoccupanti, riguardanti l’ostilità contro migranti e richiedenti asilo, la ...