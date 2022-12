Di Marzio conferma | #Qatar2022 | #Croazia | le parole di #Dalic dopo la vittoria contro il #Brasile …

SOS Fanta

A raccontare l'incontro è stato Gianluca Di, t ramite il sito ufficiale : ' Diego Demme ... Adel malumore di Demme, il suo agente qualche giorno fa aveva dichiarato: " In questo momento ......rinforzo di spessore dal mercato di dicembre voluto dal tandem Sacchetti - Giammarino che... In panchina andrà ancora il preparatore atletico Marco Dial posto del tecnico Chianese, ... Di Marzio: “Pogba Presto tornerà in gruppo, la Juventus ha una speranza” Sembra sempre più incerto il futuro di Cris Smalling alla Roma. Il centrale inglese è alla sua quarta stagione con la maglia giallo-rossa, ma potrebbe ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...