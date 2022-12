Demon Slayer | Kimetsu no Yaiba | il nuovo film arriva al cinema con Crunchyroll

(Di sabato 10 dicembre 2022)ha appena annunciato l'uscitatografica delnoche ci porta nel villaggio dei forgiatori di katana.noalgrazie a: questoconterrà gli episodi 10 e 11 del Entertainment District Arc, elogiati da tutti per le scene d'azione mozzafiato e la struggente storyline, e il primo episodio del prossimo arco, Verso il villaggio dei forgiatori di katana. Per questa occasione, gli episodi sono stati convertiti in 4k e le musiche completamente remixate per rendere unica l'esperienza davanti al grande schermo! Dopo la ...

