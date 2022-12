De Micheli Pd | ' Il risultato vi sorprenderà | non mi ritiro | non torno indietro'

Il Capoluogo

- La candidata alla segreteria del Pd è intervenuta a Omnibus: 'Scommetto sugli iscritti del partito democratico, ma non sulle correnti del Nazareno. E scommetto sulle idee e faccio proposte ......complicato pensare ad un ribaltamento delalle primarie'. Il quadro, in ogni caso, si va componendo. I protagonisti ai nastri di partenza sono ormai quasi schierati - con Paola De... Paola De Micheli lancia la sfida al Congresso nazionale PD: “Io sono la novità” Microsoft e i fornitori di terze parti usano i cookie per l'archiviazione e l'accesso a informazioni, quali gli ID univoci, per distribuire, gestire e migliorare servizi e annunci. Se si accetta, MSN ...Blog Calciomercato.com: In uno dei miei articoli precedenti, ho voluto evidenziare la vittoria del Giappone sulla Germania nel primo match del girone della Coppa del mondo. Ma ...