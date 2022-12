Da Georgina alle sorelle di Ronaldo | che attacchi a Fernando Santos!

"Oggi il tuo amico e allenatore ha deciso male" . Non poteva mancare l'attacco social diRodriguez , fidanzata di Cristiano Ronaldo , al ct del Portogallo Fernando Santos , che contro il Marocco ha deciso di lasciare in panchina CR7 (per la seconda gara di fila) per inserirlo poi ...Elma, la sorella e, la compagna. Le due donne più presenti nella vita di Cristiano Ronaldo danno vocelacrime con cui CR7 è uscito dal campo dello stadio Al - Thumama dopo la sconfitta nei quarti di finale ..."Oggi il tuo amico e allenatore ha deciso male". Non poteva mancare l'attacco social di Georgina Rodriguez, fidanzata di Cristiano Ronaldo, al ct del Portogallo Fernando Santos, che contro il Marocco ...Cristiano Ronaldo in lacrime, il finale di un Mondiale tormentato: Portogallo, si chiude un'era Cristiano Ronaldo in lacrime nel tunnel per gli spogliatoi dopo l'eliminazione del Portogallo dai Mondia ...