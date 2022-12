Crystal Palace | Ward lancia l’allarme in conferenza sul Napoli | c’entra Kvaratskhelia

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 10 dicembre 2022) In vista del match amichevole di domani, il terzino destro delha presentato, assieme al suo allenatore Patrick Vieira, la sfida contro il, di seguito le sue dichiarazioni: “? Ha grandi qualità, non sarà per certo semplice affrontarlo domani. Quella contro ilsarà per noi una partita importante: giocare contro la capolista della Serie A sarà una opportunità per testare la nostra condizione contro calciatori molto importanti”.: “Ile la Serie A al top in Europa” “Cosa cambia tra il campionato italiano e la Premier? A livello mondiale, la Premier League è conosciuta di più, ma le qualità degli altri campionati sono molto alte e si vedono nelle coppe europee. Ilè un esempio come ...