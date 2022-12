Crystal Palace | Ward | “Kvara ha ottime qualità Affrontare il Napoli al top in Europa | sarà un test sulle nostre condizioni”

Focus - Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida amichevole contro il, in Turchia. Mercato " Ci sentiamo a posto così sia in uscita che in entrata. Poi è chiaro che se qualche calciatore sente la necessità di andare a giocare di più, perché è vero che ...Patrick Vieira, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell'amichevole contro il Napoli ad Antalya. ' Non voglio portare sfortuna, ma credo che il Napoli sia la squadra che gioca il calcio di ...Joel Ward giocatore del Crystal Palace, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’amichevole contro il Napoli ad Antalya. “Kvaratskhelia Ha ottime qualità, non sarà per certo semplice ...Dopo il ritorno in campo contro i turchi dell’Antalyaspor, il Napoli si prepara a sfidare, per l’ultima amichevole di questo ritiro, gli inglesi del Criystal Palace, squadra allenata dall’ex Milan, ...