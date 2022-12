Croce | Prodi | Martino | chi sono i veri e i falsi liberali

(Di sabato 10 dicembre 2022) Romano? «Mi faccia la cortesia di non citarmelo, altrimenti mi viene l’iperacidità. È stato nominato professore ordinario di economia politica per aver scritto un saggio sul mercato delle piastrelle di Sassuolo. Vergognandosene, l’uomo che combinò questa nefandezza, Beniamino Andreatta, non consentì mai adi dargli del tu». Giovanni Malagodi, segretario nazionale e presidente del partito liberale dal 1954 al 1985? «Malagodi era stato liberale nel 1963, quando fece una battaglia contro il centrosinistra coerente, efficace e ammirevole. Poi l’Assolombarda, che lo aveva finanziato, lo mollò perché non riuscì a debellare il centrosinistra. Indignato da questo fatto, Malagodi cominciò a spostarsi a sinistra, sempre più a sinistra. Alla fine era più a sinistra della sinistra. Io una volta lo definii socialista e lui se ne ebbe a male, pensando ...

