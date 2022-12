Croce | Prodi | Martino | chi sono i veri e i falsi liberali - Redazione

Nicola Porro

... l'uomo che combinò questa nefandezza, Beniamino Andreatta, non consentì mai adi dargli del ... Benedetto"Non aveva capito che senza libertà economiche la libertà politica non serve a ...... trovando su questo un accordo con(che avrebbe preferito l'altra strada). La tensione ... problema nel problema, c'è il gioco delle correnti " storicae delizia della vita interna dem, ... Croce, Prodi, Martino: chi sono i veri e i falsi liberali Romano Prodi «Mi faccia la cortesia di non citarmelo, altrimenti mi viene l'iperacidità. È stato nominato professore ordinario di economia politica per aver scritto un saggio sul mercato delle piastr ...Addio a Gerardo Bianco. Lo storico esponente della Democrazia cristiana è morto a Roma a 91 anni per un improvviso peggioramento dopo un intervento che aveva subito. Tra il 1990 e il 1991 è stato mini ...