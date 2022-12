Croazia batte Brasile | all' Euromed la gioia del premier croato

(Di sabato 10 dicembre 2022): la nazionale europea va alle semifinali dei Mondiali in Qatar - dove incontrerà l'Argentina - e la vittoria invade la conferenza stampa finale del verticead alicante ...

Brasile: la nazionale europea va alle semifinali dei Mondiali in Qatar - dove incontrerà l'Argentina - e la vittoria invade la conferenza stampa finale del vertice Euromed ad alicante ...Laha battuto il favorito Brasile raggiungendo le semifinali della Coppa del Mondo, vincendo 4 - 2 ai rigori dopo un'emozionante partita di ottavi terminata 1 - 1 alla fine dei tempi ...Roma, 10 dic. (askanews) - Croazia batte Brasile: la nazionale europea va alle semifinali dei Mondiali in Qatar - dove incontrerà l'Argentina - e ...Nella serie dal dischetto Martinez neutralizza Van Dijk e Berghuis, Lautaro segna il rigore decisivo: Albiceleste in semifinale L’Argentina batte l’Olanda ai calci di rigore ed accede alla semifinale, ...