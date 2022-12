Croazia-Argentina è la prima semifinale | lasciano i ct di Olanda e Brasile

(Di sabato 10 dicembre 2022) AGI - La roulette dei rigori manda avantie punisce, i cui commissari tecnici hanno entrambi annunciato le dimissioni dopo l'amaro addio al Mondiale in Qatar, che oggi vedrà emergere le altre due semifinaliste dagli ultimi match dei quarti: Marocco-Portogallo e Francia-Inghilterra. Van Gaal: "Sono orgoglioso, lascio un grande gruppo" "Non continuerò a fare l'allenatore della nazionale olandese, questa è stata la mia ultima partita del mio terzo mandato", ha dichiarato il settantunenne Louis Van Gaal in una conferenza stampa, dopo che il suo undici è stato eliminato dall'Albiceleste. "Sono molto orgoglioso. Ho portato molti giocatori giovani, in modo che potessero imparare. Abbiamo formato un gruppo e quando mi guardo indietro vedo qualcosa di molto positivo. Non mi sento ...

... scandito dalla trasformazione dell'ultimo rigore da parte di Lautaro Martinez che ha promosso in semifinale l', attesa ora dalla sfida con la...Commenta per primo Il Mondiale in Qatar decreta le prime due semifinaliste dopo il successo diai calci di rigore contro Brasile e Olanda . Oggi riflettori puntati su Marocco - Portogallo e Inghilterra - Francia per completare il quadro. La stampa sportiva italiana e non ...Il mancato rosso allo juventino e l'esultanza 'in faccia' agli olandesi dopo la vittoria ai rigori scatenano la polemica: inevitabile il paragone con Modric, capitano dei croati che va a consolare i r ..."L’incubo danzava nell’aria, come tante altre volte nella storia di Leo Messi in Nazionale. E invece il Toro Lautaro, dopo un torneo di amarezze, ha tuonato in rete il rigore ...