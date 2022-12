Cristiano Ronaldo | record amaro | primatista di presenze con le nazionali

(Di sabato 10 dicembre 2022), con 196 apparizioni con la maglia del Portogallo, ha eguagliato ilmondiale diin una nazionale. Dopo essere entrato in campo contro il Marocco nei quarti del Mondiale in corso, CR7 raggiunge il kuwaitiano Bader al-Mutawa. Il cinque volte Pallone d’Oro, che ha 37 anni, ha avuto la sua prima selezione nell’agosto 2003, a 18 anni. Non solo. Il Mondiale in Qatar è il suo quinto ed è l’unico giocatore nella storia ad aver segnato almeno un gol in cinque Mondiali. Ma è un, perché l’esperienza in Qatar si infrange contro il Marocco ai quarti. SportFace.

DOHA (Qatar) - Lasciato inizialmente in panchina dal ct Santos per la seconda volta consecutiva dopo il trionfale ottavo con la Svizzera,subentra a Ruben Neves al 51' con il Marocco avanti di misura sul Portogallo. Il fuoriclasse recentemente svincolatosi dal Manchester United, che entra in campo insieme all'altro ex ...DOHA (Qatar) - Allo stadio Al Thumama di Doha il Marocco mette a segno il secondo colpo di scena della fase eliminatoria dei Mondiali 2022 eliminando per 1 - 0 il Portogallo di. Questa volta i " Leoni dell'Atlante " non hanno avuto bisogno dei calci di rigore, decisivo il gol di En - Nesyri per un successo storico: infatti il Marocco è la prima squadra ...Altra impresa per il Marocco ai Mondiali Qatar 2022. I maghrebini oggi pomeriggio, 10 dicembre 2022, hanno battuto 1-0 la squadra di Santos e Cristiano Ronaldo (partito dalla panchina) nei quarti di ...“Diogo Costa imbarazzante e già graziato dall’attaccante qualche partita fa. Rui Patricio e #Leao in panchina sono molto più scandalosi di Cristiano Ronaldo finora”. “Il crollo che ha avuto Rui ...