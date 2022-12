Cristiano Ronaldo in lacrime dopo l’eliminazione del Portogallo dal Mondiale VIDEO

(Di sabato 10 dicembre 2022) L’avventura delalin Qatar finisce. La squadra del ct Santos si è infranta sullo scoglio del Marocco, che già aveva fermato la Spagna. Impietosa l’immagine diche al termine della partita è uscito dal campo subitoil fischio finale in. Le telecamere lo hanno inquadrato mentre andava negli spogliatoi accompagnato da un dirigente dellavado em lágrimas. pic.twitter.com/jvc30HDBW2 — B24 (@B24PT) December 10, 2022non ha iniziato la partita da titolare. Santos lo ha relegato nuovamente in panchina. Il campione portoghese ha fatto il suo ingresso in campo solo a secondo tempo inoltrato. Sul finire della partita CR7 ha anche tentato un tiro, ma il portiere ...

Ma la vittoria per 1 a 0 sue compagni è merito di 11 eroi che per la prima volta nella storia portano una squadra africana a una semifinale di Coppa del Mondo . Leggi anche > ...ROMA - I l gran ballo finale non si farà. Mentre Messi, che ieri ha trascinato e sostenuto l'Argentina nella battaglia contro l'Olanda, è in semifinale,non ce l'ha fatta: il suo Portogallo è caduto nei quarti contro il sorprendente Marocco. Sfuma dunque la possibilità della finale perfetta, che tutti i romantici del calcio (e non ...Altra impresa per il Marocco ai Mondiali Qatar 2022. I maghrebini oggi pomeriggio, 10 dicembre 2022, hanno battuto 1-0 la squadra di Santos e Cristiano Ronaldo (partito dalla panchina) nei quarti di ...“Diogo Costa imbarazzante e già graziato dall’attaccante qualche partita fa. Rui Patricio e #Leao in panchina sono molto più scandalosi di Cristiano Ronaldo finora”. “Il crollo che ha avuto Rui ...