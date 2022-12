Cristiano Ronaldo ancora in panchina contro il Marocco

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 10 dicembre 2022)partiràdallail. È questa la decisione del Ct Santos in vista dell’importantissimo match valevole per i quarti di finale della Coppa del Mondo in Qatar 2022.una voltafinisce in, al suo posto Goncalo Ramos del Benfica, pronto a far male alla difesa nordafricana del. L’attaccante del Benfica Ramos ha giocato anche gli ottavi di finalela Svizzera proprio al posto diche inizialmente si è accomodato in. Negli ultimi giorni lo stesso Ct e il giocatore hanno voluto chiarire come non ci sia alcun problema tra i ...