Covid oggi Toscana | 2 293 contagi e 2 morti | bollettino 10 dicembre

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 10 dicembre 2022) (Adnkronos) – Sono 2.293 i nuovida Coronavirus, 102022 in, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri ci sono stati 2. Da ieri sono guarite 1.540 persone. I ricoverati in ospedale sono 604, 54 in più rispetto a ieri, 26 di questi, due in più, si trovano in terapia intensiva. Dall’ultimoquotidiano sono stati eseguiti 991 tamponi molecolari e 9.973 tamponi antigenici rapidi. Tra i nuovinelle province: Firenze, 502 in più rispetto a ieri, Prato, 92 in più, Pistoia, 148 in più, Massa Carrara, 239 in più, Lucca, 316 in più, Pisa, 280 in più, Livorno, 263 in più, Arezzo, 195 in più, Siena, 132 in più, e a Grosseto, 120 in più. In isolamento domiciliare ...