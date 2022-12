Covid oggi Sardegna | 535 contagi | bollettino 10 dicembre

(Di sabato 10 dicembre 2022) (Adnkronos) – Sono 535 i nuovida Coronavirus, 102022 in, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri non ci sono stati morti nell’isola. Nelle ultime 24 ore sono stati processati, fra molecolari e antigenici, 2.660 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 5, uno in più di ieri, mentre quelli in area medica sono 91, due in meno di ieri. In isolamento domiciliare 6.578 persone. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Tutto è iniziato una mattina di dicembre del 2020, quando ilgli ha portato via il gusto. ... Peròè successo: "Non lo immaginavo, ma all'improvviso ho risentito il crudo. Di Amatrice, per la ......procede la campagna di immunizzazione, evidenzia, 'scontiamo il fatto che il tema delle vaccinazioni sia particolarmente inflazionato', se si considerano anche le chiamate per l'anti -. '... Covid, le news. Iss: mortalità superiore di 6,5 volte tra i non vaccinati over 80. LIVE I numeri della pandemia in provincia di Latina evidenziano dati non certo positivi in questo sabato 10 dicembre: riscontrati ancora tanti positivi, per la precisione 450. Ma questo non basta, secondo ...«Stiamo assistendo a livelli elevati di virus respiratori tra cui influenza, virus respiratorio sinciziale (Rsv) e Covid-19; mentre ci avviciniamo alle festività natalizie, ...