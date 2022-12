Cosa ha regalato Maurizio Costanzo a Maria De Filippi per il compleanno?

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 10 dicembre 2022)Deha da poco festeggiato il suo, 61 anni, e per l’occasione non è mancato il regalo di. La coppia non ama parlare della propria vita privata ma sono legati da 30 anni e ogni tanto raccontano un po’ della loro storia, della loro quotidianità, questa volta è il conduttore e giornalista a svelarehaa sua moglie per il. Il 5 dicembreDeha soffiato sulle 61 candeline, un’età importante e sarà per questo chesi è lasciato andare alle confidenze. Ai microfoni di Un giorno da pecora ha svelato che ovviamente hanno festeggiato insieme ildella conduttrice. Il regalo di ...