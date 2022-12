Cosa c’è dietro lo sbarco dei migranti a Salerno | la nuova linea di Piantedosi e la freddezza della Lega

Leggi su open.online

(Di sabato 10 dicembre 2022) La decisione del governo di far sbarcare ai 248a bordonave Geo Barents –Ong Medici Senza Frontiere – non piace all’alleatomaggioranza più sensibile al tema: la. Un apparente cambio di strategia che si unisce alla promessa fatta dal Viminale ai partner europei di «programmare prossimamente» i rientri deiche in base al regolamento di Dublino devono essere registrati e gestiti nel loro primo luogo di arrivo. E che, però, appare essere in controtendenza con l’atteggiamento espresso dall’esecutivo qualche giorno fa: a margine del vertice a Tirana tra Ue e Balcani orientali, Giorgia Meloni aveva precisato di rendersi conto che la questione«non va affrontata così», ma che deve essere risolta ...