Corruzione Ue Qatar | trovati sacchi di banconote in casa di Eva Kaili | Metsola la sospende dall' Europarlamento

... che si sono detti "sconcertati" per "le indagini e i fermi in corso a Bruxelles facenti seguito a episodi di presuntada parte del, in particolar modo a fronte delle persone ...Venerdì la procura di Bruxelles ha aperto un'inchiesta per sospettanell'Eurocamera. Si parla di presunte mazzette per influenzare le decisioni sul. Fermati 4 italiani, tra loro ...Eva Kaili e Francesco Giorgi sono stati fermati (lei in flagranza di reato) nell’ambito dell’inchiesta belga su una presunta corruzione al Parlamento Ue legata al Qatar che sta scuotendo il gruppo ...L'inchiesta avanza anche sul fronte italiano e oggi, a Brescia, è iniziata l’udienza di convalida del fermo della moglie e della figlia di Antonio Panzeri, l’ex eurpoparlamentare di Mdp ...