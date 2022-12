Corruzione Qatar | sacchi di banconote in casa della vicepresidente del Parlamento Europeo

(Di sabato 10 dicembre 2022) Ieri la notizia dell’arresto dell’ex eurodeputato italiano, Pier Antonio Panzeri (Pd) e di altri tre cittadini italiani per un giro di presuntain. L’ufficio del procuratore generale confermava che la procura di Bruxelles ha effettuato 16 perquisizioni riconducibili all’inchiesta internazionale per “presunti atti di organizzazione criminale,e riciclaggio di denaro”. L’ipotesi è che un Paese del Golfo, molto probabilmente il, abbia provato ad influenzare le decisioni economiche e politiche del. Secondo i media del Belgio, l’identikit del paese corrisponderebbe proprio al. Tra gli arrestati, anche Luca Seventini, segretario generale dell’Ituc, la confederazione dei sindacati di tutto il mondo. Oggi Il Fatto ...

