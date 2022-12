Corruzione | la legge Bonafede funziona Per questo vogliono affossarla

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 10 dicembre 2022) Altro che ammorbidire le norme contro i reati dei colletti bianchi, in Italia c’è bisogno del pugno di ferro. Perché “il rischio die di infiltrazioni criminose è diventato più elevato”. A lanciare l’allarme è Giuseppe Busia (nella foto), presidente dell’Anac, nella Giornata internazionale contro la, che sottolinea come “dobbiamo intensificare la lotta alla. Per il presidente dell’Anac Busia “il rischio die di infiltrazioni criminose è diventato più elevato” L’Italia ha già ricevuto 67 miliardi dalla Ue in erogazioni per il Pnrr, e ne riceverà altri 53 entro la fine del 2023, se rispetteremo tutti i parametri. Sono cifre enormi, che ingolosiscono la malavita, anche organizzata” sottolinea Busia. “Servono controlli adeguati sugli appalti del Pnrr. Anche noi vogliamo velocità ...