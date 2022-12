Corruzione del Qatar | Eva Kaili trovata in possesso di sacchi di banconote

(Di sabato 10 dicembre 2022)da parte del: Eva, vicepresidente del Parlamento europeo arrestata ieri in Belgio, ha trascorso la notte in stato di detenzione, poiché a casa sua sono stati trovati "di ...

... ha confermato la procura federale di Bruxelles senza fornire tuttavia né il nomePaese né tantomeno le identità delle persone coinvolte. Lasarebbe avvenuta 'versando ingenti somme di ...Zuppa di Porro. La storia dellaQatar è fantastica. Ovviamente ancora si deve verificare tutto. Ma il riflesso condizionato dei giornali è tutto da leggere. Il migliore Travaglio: siccome dicono che hanno trovato ...Kaili è stata espulsa dal partito Pasok per decisione del presidente Nikos Androulakis. Il gruppo dei Socialisti e Democratici l’ha sospesa. Nella sua casa sacchi di banconote per favorire il Qatar ...Eva Kaili, vicepresidente greca del Parlamento europeo arrestata ieri in Belgio, ha trascorso la notte in stato di detenzione, poiché a casa sua sono stati trovati «sacchi di banconote».