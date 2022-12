Coronavirus | 2 293 nuovi casi Due decessi

I casi di Covid - 19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana sono 2., che fanno crescere dello 0,1 per cento i contagi dall'inizio della pandemia: 321 dei nuovi positivi sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 1.972 con test rapido. Il numero dei ...I casi di Covid - 19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana sono 2., che fanno crescere dello 0,1 per cento i contagi dall'inizio della pandemia: 321 dei nuovi positivi sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 1.972 con test rapido. Il numero dei ...(Adnkronos) - Sono 2.293 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 10 dicembre 2022 in Toscana, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 2 morti. Da ieri sono ...FIRENZE: Sono 54 in più i ricoverati nei reparti Covid degli ospedali toscani, 604 in tutto. I decessi sono relativi a due uomini della provincia di Lucca ...