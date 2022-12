Contributi per lo sport | il bando è aperto - Cronaca - lanazione it

Orizzonte Scuola

Non ci sono, quindi, le informazioni sui possibili beneficiari, utilistimare gli effetti del nuovo anticipo pensionistico , rivolto a chi ha almeno 62 anni di età e 41 diversati. ...A disposizione 150mila eurosocietà e associazioni. C'è tempo fino al 20 dicembre, ecco la guida alla compilazione della ... Quanto costa versare contributi volontari per la pensione Le domande per l'erogazione del contributo approvate dall'Inps sono state assegnate sulla base del budget regionale che ammonta a 785.945 euro ...Stop al bonus cultura per i 18enni per destinare le risorse ai lavoratori dello spettacolo, ai carnevali storici, al Vittoriano di Roma e alle ...