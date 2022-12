Consolati all’estero | primato italiano di incomunicabilità

Leggi su romadailynews

(Di sabato 10 dicembre 2022) – Difficile contattarli, i fortunati vengono invitati al colloquio dopo mesi dalla richiesta – Cospicui incassi, stipendi alti, ma lamentano scarsezza di fondi – Comunità di connazionali pronte ad azioni legali – Sono in tutto 77 le sedi consolari d’Italia diffuse sul nostro orbe terracqueo. Ma con quale vantaggio per la nostra gente in patria, che peraltro continua a finanziarli in maniera sin troppo splendida con le imposte, e per i nostri connazionali residenti, che dovrebbero essere i soli ed unici destinatari della loro tutela, ci piacerebbe tanto scoprirlo. I compiti dei nostridovrebbero essere quelli di curare gli interessi dei propri connazionali in un paese straniero e di fornire contestualmente, sempre nell’ambito di questa loro assistenza, servizi soprattutto amministrativi, come il rinnovo dei passaporti, il rilascio ...