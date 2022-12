Colpaccio clamoroso di Mara Venier | ecco chi porta a Domenica In

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 10 dicembre 2022)torna domani,11 dicembre, conIn, su Rai uno, ancora una volta con una puntata "anomala". Il programma infatti tornerà finalmente in onda dopo la pausa forzata per i Mondiali in Qatar ma sarà comunque in formato ridotto per lasciare spazio all'Eurovision junior che avrà luogo in Armenia e in cui l'Italia concorre con la canzone Bla bla bla cantata da Chanel Dilecta. In studioDrusilla Foer. La conduttrice presenterà il suo ritorno sul piccolo schermo di lunedì 12 dicembre su Rete 2 alle 19.50 con il suo Almanacco di Drusilla, rivisto e riproposto in una nuova e brillante edizione. Poi ci sarà spazio per la musica con Shel Shapiro che canterà il bel brano Troppa realtà. E altri due grandi artisti: Sal Da Vinci con la sua Masaniello ...